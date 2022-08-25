Ушедшего из дома 14-летнего юношу из Емельяновского района нашли полицейские

В Красноярском крае полицейским удалось найти 14-летнего юношу, который ушел 23 августа из дома в Емельяновском районе. По официальной информации, в среду, 24 августа, в полицию были переданы сведения о том, что в д. Барабаново подросток не вернулся домой.

В результате на поиски несовершеннолетнего были направлены сотрудники полиции. Также к поисковым мероприятиям привлекались волонтеры и неравнодушные граждане. Впоследствии 14-летнего юношу нашли в Емельяновском районе. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Сейчас он находится в социальном учреждении.

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Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости