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Ушедшего из дома 14-летнего юношу из Емельяновского района нашли полицейские

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Красноярск
11:23 25 Августа 2022
в красноярском крае, полиция, мвд, пропавшие, подросток
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В Красноярском крае полицейским удалось найти 14-летнего юношу, который ушел 23 августа из дома в Емельяновском районе. По официальной информации, в среду, 24 августа, в полицию были переданы сведения о том, что в д. Барабаново подросток не вернулся домой.

В результате на поиски несовершеннолетнего были направлены сотрудники полиции. Также к поисковым мероприятиям привлекались волонтеры и неравнодушные граждане. Впоследствии 14-летнего юношу нашли в Емельяновском районе. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Сейчас он находится в социальном учреждении.

Ранее Sibnovosti писали о пропаже 16-летнего подростка из детдома в Лесосибирске.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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