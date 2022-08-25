У жительницы Красноярска арестовали автомобиль за долги на 400 тысяч рублей

У 40-летней жительницы Красноярска арестовали автомобиль за долги более чем на 400 тысяч рублей. Также машину красноярки поместили на спецстоянку. На такой шаг судебные приставы пошли в связи с тем, что женщина решила не оплачивать долги перед физлицами, штраф за превышение скорости, проезд на красный, а также налоги и кредит. Общая сумма долга – свыше 400 тыс рублей.

Отметим, что если красноярка в течение 10 дней не погасит задолженность, то ее машину передадут на оценку и реализацию.

Фото: © Судебные приставы Красноярского края