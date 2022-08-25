Праздничный фейерверк и концерт «Иванушек International» ждут красноярцев на День города

В Красноярске уже вот-вот начнется празднование Дня города. Первые мероприятия, приуроченные к данному празднику, пройдут сегодня, 25 августа. Отметим, что праздничные мероприятия будут длиться вплоть до воскресенья, 28 августа. Однако главные мероприятия состоятся в субботу.

В этот день красноярцев ждет множество событий. Так, например, на бульваре имени Маяковского развернутся развлекательные локации. На Ярыгинской набережной пройдет фестиваль «Левитация», а на проспекте Мира пройдет танцевальный флешмоб.

Кроме того, в 21:00 начнется концерт музыкального коллектива «Иванушки International». В 22:00 запустят праздничный фейерверк рядом с БКЗ на Стрелке. Эти два ярких события подарил красноярцам Почетный гражданин города и Красноярского края, всемирно известный благотворитель Хазрет Совмен.

Фото: © Никита Алексеев