25 августа
Красноярск
погода +13 °C
60.0
 
€ 59.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

1013 жителей Красноярского края заразились COVID-19 за прошедшие сутки

Главная Общество
Красноярск
09:29 25 Августа 2022
в красноярском крае, роспотребнадзор, заболевание
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае утром в четверг, 25 августа, стало известно о том, что за минувшие 24 часа COVID-19 были инфицированы 1013 жителей региона. Данной информацией поделился глава краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Главный санитарный врач региона также заявил, что на данный момент на территории края продолжают действовать рекомендации по соблюдению масочного режима, а также проведению прививочной кампании.

В некоторых организациях Красноярского края руководство локально ввело масочный режим для своих работников. Добавим, что из-за особенностей циркулирующего штамма в настоящее время отсутствует необходимость для введения дополнительных ограничений.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Саянском районе

КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Саянском районе

25 Августа 2022 г.
Проезд будет организован по одной полосе
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс оценил ход строительства Высокогорского моста

Губернатор Александр Усс оценил ход строительства Высокогорского моста

25 Августа 2022 г.
Готовность моста – 65%
Новости Красноярска: Завершился краевой партийный турнир по дворовому футболу

Завершился краевой партийный турнир по дворовому футболу

25 Августа 2022 г.
Победитель турнира станет участником федеральных соревнований
Новости Красноярска: В Красноярском крае 100 поселений получат технику для благоустройства и обеспечения пожарной безопасности

В Красноярском крае 100 поселений получат технику для благоустройства и обеспечения пожарной безопасности

25 Августа 2022 г.
Решение о выделении 500 млн рублей на приобретение спецтехники принял губернатор
Новости Красноярска: Устроившей стрельбу в детсаду Красноярска Полине Дворкиной продлили арест до 27 ноября

Устроившей стрельбу в детсаду Красноярска Полине Дворкиной продлили арест до 27 ноября

25 Августа 2022 г.
Меру пресечения продлили еще на 3 месяца
Новости Красноярска: Ушедшего из дома 14-летнего юношу из Емельяновского района нашли полицейские

Ушедшего из дома 14-летнего юношу из Емельяновского района нашли полицейские

25 Августа 2022 г.
Подросток ушел из дома 23 августа
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Ачинска ввёл масочный режим

Мэр Ачинска ввёл масочный режим

24 Августа 2022 г.
Пока это коснётся администрации города, подведомственных организаций и предприятий
Новости Красноярска: В Красноярском крае на загородные трассы выехали автомобили ДПС скрытого патрулирования

В Красноярском крае на загородные трассы выехали автомобили ДПС скрытого патрулирования

20 Августа 2022 г.
Уже выявлены первые нарушители
Новости Красноярска: Красноярское метро станет самым современным в России

Красноярское метро станет самым современным в России

24 Августа 2022 г.
В планах ввести объект в эксплуатацию в 2026 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru