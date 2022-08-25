1013 жителей Красноярского края заразились COVID-19 за прошедшие сутки

В Красноярском крае утром в четверг, 25 августа, стало известно о том, что за минувшие 24 часа COVID-19 были инфицированы 1013 жителей региона. Данной информацией поделился глава краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Главный санитарный врач региона также заявил, что на данный момент на территории края продолжают действовать рекомендации по соблюдению масочного режима, а также проведению прививочной кампании.

В некоторых организациях Красноярского края руководство локально ввело масочный режим для своих работников. Добавим, что из-за особенностей циркулирующего штамма в настоящее время отсутствует необходимость для введения дополнительных ограничений.

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