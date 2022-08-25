В Красноярском крае 100 поселений получат технику для благоустройства и обеспечения пожарной безопасности

До конца года 100 сельских поселений получат комплекты спецтехники (трактор «Беларус» с навесным оборудованием, плуг, косилка, полуприцеп противопожарный и прицеп тракторный самосвальный) для содержания, благоустройства и обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

— Решение о выделении 500 млн рублей на приобретение спецтехники принял губернатор Александр Усс, – сказал заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. – В июне сельсоветы направили в министерство необходимые документы. Затем состоялся конкурс. В перечень получателей спецтехники вошли населённые пункты, заявки от которых набрали наибольшее количество баллов. Сейчас закупается техника и формируются комплекты. Они будут переданы в собственность муниципалитетов.

При отборе заявок учитывались включение поселения в перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров. Кроме того, учитывались расстояние от административного центра посёлка до ближайшего подразделения противопожарной службы, наличие помещения для стоянки и хранения техники и численность жителей.

По ссылке можно ознакомиться с перечнем территорий, которые получат спецтехнику.

Фото: © РИА Новости / Мария Марикян