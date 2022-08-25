34-летнего новосибирца подозревают в ограблении 85-летней жительницы Красноярска

В Красноярске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 34-летний житель Новосибирской области. Его подозревают в совершении ограбления пенсионерки и покушении на мошенничество.

В ГУ МВД России по краю сообщили, что на минувшей неделе к полицейским за помощью обратилась 85-летняя красноярка, у которой похитили восемь тысяч рублей. Пожилая женщина рассказала, что к ней домой пришел неизвестный, представившийся соцработником. Затем мужчина сообщил, что пенсионерке полагается разовая денежная помощь - 6,4 тыс рублей. Однако у новосибирца были только пятитысячные купюры и чтобы отдать сдачу, потерпевшая достала деньги из шкатулки, которые подозреваемый выхватил и сбежал.

При задержании жителя Новосибирской области сотрудники полиции нашли у него карту на чужой женское имя. Владелицей карты оказалась 82-летняя жительница Красноярска. Как выяснилось, подозреваемый пришел к пенсионерке и, представившись знакомым, попросил дать ему денег в долг. Пожилая красноярка согласилась и сказала, что ее деньги находятся на сберегательной книжке, которую она показала новосибирцу.

Отметим, что злоумышленник узнал, что на счете лежит 1 млн рублей и решил похитить деньги. Мужчина предложил женщине съездить в банк и перевести деньги на карту, которую подозреваемый вместе с пин-кодом взял со стола. В банке пожилая женщина перевела все сбережения на карту и сняла 37 тыс рублей, передав их новосибирцу.

Впоследствии злоумышленник попытался снять деньги с карты, однако был задержан полицейскими. В отношении 34-летнего жителя Новосибирской области завели два уголовных дела и теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости