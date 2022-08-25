25 августа в Красноярске выступит ансамбль Александрова

25 августа в 19:00 на площади перед Красноярской краевой филармонией в честь 80-й годовщины героической обороны Диксона выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Выступят около 130 артистов – танцевальная группа, оркестр и один из лучших мужских хоров мира, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края. Участники легендарного коллектива под руководством заслуженного артиста России полковника Геннадия Саченюка исполнят фронтовые и армейские песни. Кроме этого, покажут искромётные танцевальные номера, порадуют зрителей звучанием уникального по своему составу оркестра, в котором сочетаются русские народные, медные и деревянные духовые инструменты.

Вход на мероприятие свободный.

Фото: © министерство культуры Красноярского края