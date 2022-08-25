В Красноярском крае закрыли единственный официально действующий пляж

По состоянию на 25 августа, в Красноярском крае больше нет официально действующих пляжей. Напомним, что единственный работающий пляж находился в Емельяновском районе.

Как сообщили в Службе спасения Красноярского края, было принято решение о закрытии пляжа в Емельяновском районе. Таким образом, на сегодняшний день на территории региона нет ни одного официально действующего пляжа.

Добавим, что на этой неделе в Красноярском крае было закрыто сразу семь пляжей – 5 в Шарыповском округе и 2 в Железногорске.

Фото: © Никита Алексеев