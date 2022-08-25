В Железногорске пьяный мужчина уронил на лестнице 80-летнюю соседку

Судом установлено, что летом 2020 года пьяный железногрец поднимался по лестничному пролёту в доме. Навстречу ему спускалась соседка 1942 года рождения. Поравнявшись с ней, мужчина качнулся, упал и также уронил пенсионерку. Женщине получила перелом шейки бедра и ушиб головы, рассказали в краевом суде.

Из-за полученной травмы пенсионерка вынуждена была переехать из своей квартиры на проживание в дом-интернат. Так как состояние её здоровья ухудшилось после падения, она передвигается на инвалидном кресле, обслуживать себя сама не может.

С соседа решено взыскать компенсацию морального вреда - 100 000 рублей и затраты на приобретение медоборудования - 9 896 рублей.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев