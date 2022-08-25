25 августа
Красноярск
погода +13 °C
60.0
 
€ 59.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У жителя Красноярска изъяли автомобиль за незаконную перевозку отходов

Главная Общество
Красноярск
09:05 25 Августа 2022
в красноярском крае, правительство
версия для печати Ico_print

В Красноярске в среду, 24 августа, состоялся специальный рейд, в рамках которого специалисты выявляли транспортные средства, водители которых незаконно перевозили и складировали мусор в несанкционированных местах. Работая на территории Советского района, дорожным полицейским удалось зарегистрировать нарушение природоохранного законодательства.

Как удалось выяснить инспекторам ГИБДД, водитель перевозил на автомобиле смешанные бытовые и строительные отходы. Однако у него отсутствовали необходимые для этого документы: паспорта отходов, путевой лист и документы с указанием объемов перевозимого груза, места сбора и пункта размещения мусора. Также перевозимые отходы не были накрыты тентом.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении. Транспортное средство было изъято и помещено на штрафстоянку до окончания проверки. По словам замминистра экологии и рационального природопользования Юлии Гуменюк, при отсутствии документов, вероятнее всего, отходы будут выгружены на несанкционированной свалке.

Чтобы не допускать подобных случаев, опергруппы дежурят на подобных объектах. В случае, если инспекторы эконадзора дважды зарегистрируют сброс мусора в неположенном месте со стороны нарушителя, то у него будет конфискована машина в пользу государства.

Добавим, что на данный момент в Красноярске на особом контроле находится 5 незаконных точек складирования мусора. Подобные рейды также проводятся в Ачинске, Лесосибирске, Минусинске и Канске.

Фото: © Никита Алексеев

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Саянском районе

КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Саянском районе

25 Августа 2022 г.
Проезд будет организован по одной полосе
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс оценил ход строительства Высокогорского моста

Губернатор Александр Усс оценил ход строительства Высокогорского моста

25 Августа 2022 г.
Готовность моста – 65%
Новости Красноярска: Завершился краевой партийный турнир по дворовому футболу

Завершился краевой партийный турнир по дворовому футболу

25 Августа 2022 г.
Победитель турнира станет участником федеральных соревнований
Новости Красноярска: В Красноярском крае 100 поселений получат технику для благоустройства и обеспечения пожарной безопасности

В Красноярском крае 100 поселений получат технику для благоустройства и обеспечения пожарной безопасности

25 Августа 2022 г.
Решение о выделении 500 млн рублей на приобретение спецтехники принял губернатор
Новости Красноярска: Устроившей стрельбу в детсаду Красноярска Полине Дворкиной продлили арест до 27 ноября

Устроившей стрельбу в детсаду Красноярска Полине Дворкиной продлили арест до 27 ноября

25 Августа 2022 г.
Меру пресечения продлили еще на 3 месяца
Новости Красноярска: Ушедшего из дома 14-летнего юношу из Емельяновского района нашли полицейские

Ушедшего из дома 14-летнего юношу из Емельяновского района нашли полицейские

25 Августа 2022 г.
Подросток ушел из дома 23 августа
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

21 Августа 2022 г.
Он также потребовал у них справки из больницы
Новости Красноярска: Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

24 Августа 2022 г.
Самокаты могут прировнять к мопедам
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

20 Августа 2022 г.
Водителя 1980 года рождения и 12-летнего ребёнка с травмами госпитализировали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru