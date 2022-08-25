У жителя Красноярска изъяли автомобиль за незаконную перевозку отходов

В Красноярске в среду, 24 августа, состоялся специальный рейд, в рамках которого специалисты выявляли транспортные средства, водители которых незаконно перевозили и складировали мусор в несанкционированных местах. Работая на территории Советского района, дорожным полицейским удалось зарегистрировать нарушение природоохранного законодательства.

Как удалось выяснить инспекторам ГИБДД, водитель перевозил на автомобиле смешанные бытовые и строительные отходы. Однако у него отсутствовали необходимые для этого документы: паспорта отходов, путевой лист и документы с указанием объемов перевозимого груза, места сбора и пункта размещения мусора. Также перевозимые отходы не были накрыты тентом.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении. Транспортное средство было изъято и помещено на штрафстоянку до окончания проверки. По словам замминистра экологии и рационального природопользования Юлии Гуменюк, при отсутствии документов, вероятнее всего, отходы будут выгружены на несанкционированной свалке.

Чтобы не допускать подобных случаев, опергруппы дежурят на подобных объектах. В случае, если инспекторы эконадзора дважды зарегистрируют сброс мусора в неположенном месте со стороны нарушителя, то у него будет конфискована машина в пользу государства.

Добавим, что на данный момент в Красноярске на особом контроле находится 5 незаконных точек складирования мусора. Подобные рейды также проводятся в Ачинске, Лесосибирске, Минусинске и Канске.

Фото: © Никита Алексеев