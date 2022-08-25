В Ачинске полиция ищет обнаружившего человеческий череп мужчину

Сотрудники МО МВД России «Ачинский» просят помощи в установлении местного жителя, который в лесу нашёл человеческий череп.

22 июля в дежурную часть сообщили о том, что в лесу, у профилактория «Родничок», обнаружен человеческий череп.

Сотрудники полиции установили, что череп обнаружил мужчина. Он рассказал об обнаружении сторожу профилактория.

На вид мужчине 45-50 лет, высокого роста, плотного телосложения. Был одет в чёрную футболку, рабочие синие штаны.

Всем, кому что-то известно о личности мужчины, звоните по телефонам: 8(39151) 97-002, 8 (39151) 97-125.

Фото: © ачинск.24.мвд.рф