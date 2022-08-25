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Страховки ОСАГО на Озоне

Главная Общество
Красноярск
08:40 25 Августа 2022
осаго, страхование, услуги, сервис, интернет
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Благодаря интернету, процедура оформления страховки значительно упростилась, и получение документа в электронном формате сегодня уже возможно удаленно. Для этого достаточно воспользоваться услугами портала Озон и выбрать наиболее подходящую страховую компанию.

Согласно действующему федеральному законодательству, каждый автомобилист обязан иметь стахование ОСАГО. Оформить такую страховку необходимо в десятидневный срок после приобретения машины. Благодаря такому полису, автовладелец может рассчитывать на возмещение ущерба, если автомобиль попадет в ДТП. Если вы не оформите документ и будете ездить на своем авто без полиса ОСАГО, вам выпишут солидный штраф. А в случае дорожно-транспортного происшествия за ремонт придется расплачиваться самостоятельно.

Также вам придется возместить убытки другим участникам ДТП. Сегодня полис ОСАГО можно оформить разными способами, в том числе и через интернет. В этом случае вы получите электронный полис, который ничем не отличается от бумажного аналога.

Где оформить полис ОСАГО?

Портал Озон предоставляет каждому автовладельцу возможность оформления полисов ОСАГО дистанционно у своих 10 партнеров – страховых компаний (это также можно сделать на сайте https://www.ozon.ru/special/osago/). Воспользоваться данной услугой могут физические лица, имеющие российскую регистрацию.

Подобные документы выдаются владельцам ТС категории "В". Они предназначены исключительно для личной езды. Максимум в договоре указывается пять водителей, и выдается он не более, чем на год. Чтобы приступить к оформлению полиса, водитель должен предоставить следующие документы:

  • ПТС/СТС;
  • права;
  • паспорт;
  • контактные данные;
  • действующий e-mail.

Кроме этого, автовладельцу придется выбрать наиболее подходящую страховую компанию среди партнеров Озон. После предоставления необходимой документации полис ОСАГО в электронном формате поступит на почту и будет выслан в личный кабинет зарегистрированного пользователя сервиса.

Полис будет подтвержден соответствующей печатью и подписью. Следовательно, автовладелец сможет предъявлять документ представителям правоохранительных органов на мобильном устройстве. При желании документ можно распечатать и иметь с собой на бумажном носителе.

Другие виды страхования

Администрация онлайн-сервиса создала тематический раздел, который называется Ozon страховка. Здесь любой посетитель сможет воспользоваться разнообразными страховыми продуктами, включая:

  • обязательное страхование;
  • для соревнований/тренировок
  • детское страхование, включая лагерный отдых;
  • взрослым для путешествий, рабочих командировок и др.

Если вы зарегистрируетесь на портале Ozon, сможете воспользоваться опцией «Мои страховки», где будут собраны все ваши страховые полисы. Представители сервиса подобрали для многочисленных пользователей только наиболее выгодные предложения от различных страховых компаний. Все они хорошо проверены и имеют высокий рейтинг.

После оформления полисы будут храниться в личном кабинете, а их владельцы смогут легко отыскать нужную страховку для предъявления представителям контролирующих органов.

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