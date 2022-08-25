Фестиваль «Ночные роллеры» перенесли в Красноярске на 2 сентября

В Красноярске в связи с похолоданием и прогнозируемыми осадками было принято решение не проводить фестиваль «Ночные роллеры» 26 августа. Напомним, что соревнование должно было стать частью программы празднования Дня города.

Как рассказали в «Татышев-парке», где и должен пройти фестиваль, «Ночные роллеры» состоятся 2 сентября. Также организаторами было принято решение о продлении регистрации до 20 часов 1-го сентября.

Добавим, что участникам предстоит преодолеть 13,5 км. Гонка стартует в 23:00.

Фото: © группа МАУ «Татышев-парк» в соцсети «ВКонтакте»