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В Красноярске троих мужчин осудили за незаконный оборот золотых слитков на 4 млн рублей

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Красноярск
08:36 25 Августа 2022
в красноярском крае, преступление, золото, прокуратура, суд, красноярск
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В Красноярске состоялся суд над тремя мужчинами – двумя жителями Красноярского края и одним жителем Хакасии. Все трое являлись обвиняемыми по уголовному делу о незаконном обороте драгоценных металлов более чем на четыре миллиона рублей.

Как было установлено судом, с ноября 2020 по январь прошлого года злоумышленники незаконно хранили и переслали с целью продажи из Хакасии в Красноярский край шесть золотых слитков более чем на четыре миллиона рублей.

Правоохранителям удалось изъять слитки до их продажи покупателю. Вину трое подсудимых признали в полном объеме. Отметим, что двоих мужчин приговорили к двум годам условно, третьему дали 1,5 года условно.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости

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