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Житель Абакана стал 140-тысячным пользователем интерактивного телевидения «Ростелекома» среди абонентов Красноярского края, Хакасии и Тувы

Главная Общество
Красноярск
18:00 24 Августа 2022
в красноярском крае, интернет, технологии, it-технология, связь
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В Красноярском филиале «Ростелекома» зарегистрировали подключение 140-тысячного абонента интерактивного телевидения. Им стал молодой житель Абакана Станислав Комен.

Награждение юбилейного пользователя было приурочено ко Дню города и состоялось 20 августа в абаканском центре культуры «Победа». Кроме памятных сувениров, провайдер подарил абоненту сертификат на бесплатное пользование домашним интернетом и видеосервисом Wink в течение шести месяцев.

«Известие о том, что я — юбилейный абонент, стало для меня большой неожиданностью. Только подключился, а тут уже столько внимания. Это приятно, спасибо “Ростелекому” за подарки, сертификат и такой теплый и торжественный прием», — сказал Станислав Комен.

Всего с начала этого года в филиале подключили более 15 тысяч новых абонентов интерактивного ТВ. В числе главных преимуществ услуги — возможность подключиться к цифровой мультимедийной платформе Wink, передающей видео в качестве HD и Ultra HD (4K).

«Платформа Wink создана разработчиками компаний группы “Ростелеком” и включена в реестр российского программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Видеосервис входит в число лидеров отечественного рынка онлайн-кинотеатров и насчитывает более 400 телеканалов, свыше 60 тысяч фильмов, сериалов и концертов, а также 8 радиостанций. Есть дополнительные функции, в частности, мультискрин, который позволяет абоненту на один аккаунт подключать до семи устройств. Еще есть возможность заранее скачать фильм на мобильное устройство, чтобы посмотреть его позже — даже когда нет доступа в интернет», — рассказал Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Управлять телевидением удобно через интерфейс ТВ-приставки. Для подключения услуги достаточно оформить заявку на сайте «Ростелекома» или позвонить по бесплатному номеру 8 800 100 0 800.

Фото: © «Ростелеком»
По материалам «Ростелекома»

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