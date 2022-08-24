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Шеф-повара именитых ресторанов России посетили Норильск и плато Путорана

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Красноярск
16:32 24 Августа 2022
предприятие, путешествие, норильск, таймыр, в красноярском крае, общество, природа
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Вторая гастрономическая экспедиция «Соль Таймыра», призванная развить и открыть с новой стороны северную кухню, проходит на территории Красноярского края с 21 по 25 августа. Экспедиция организована компанией «Норникель» при поддержке Агентства развития Норильска (АРН).

Шеф-повара именитых ресторанов России посетили Норильск и плато Путорана

Шеф-повара лучших столичных ресторанов, в том числе обладатели наград Michelin, известные журналисты и блогеры накануне посетили плато Путорана — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Путешественники насладились великолепными пейзажами, побывали на полуострове Каменный, подошли к горной реке Южный Нералах. А во время вертолётной экскурсии облетели наиболее живописные уголки плато: водопады Принцесса, Нижний Хихикаль и Китабо-Орон или Иркингдинский.

Шеф-повара именитых ресторанов России посетили Норильск и плато Путорана

Участники экспедиции «Соль Таймыра» проживали в туристическом комплексе «Нералах» — это первый из восьми глэмпингов, которые появятся в буферной зоне Путоранского заповедника в составе туркомплекса «Затундра». В настоящее время комплекс строится при инвестиционной поддержке компании «Норникель», в него будут входить туристическая деревня, сеть кемпингов, а также пешие и водные туристические маршруты для природно-познавательного и экспедиционного туризма.

Шеф-повара именитых ресторанов России посетили Норильск и плато Путорана

— Я услышала о плато Путорана лет 15 назад и мне сразу захотелось сюда приехать. Ранее было сложно добраться в эти края, ведь не было инфраструктуры и таких замечательных мест, где можно остановиться. Я рада, что теперь всё иначе и моя мечта сбылась, — поделилась Наталья Берёзова, экс-шеф Stall by Berezova.

Шеф-повара именитых ресторанов России посетили Норильск и плато Путорана

Впереди у гостей севера края также экскурсия по Норильску и посещение промышленных предприятий. Помимо путешествий, экспедиция предполагает готовку блюд из местных продуктов – северной рыбы, икры, кореньев, трав, далгана, грибов, диких ягод, оленины.

Шеф-повара именитых ресторанов России посетили Норильск и плато Путорана

 

— Таймырская земля богата не только своими недрами и природными красотами. Нам есть что предложить ценителям этнографического, промышленного, приключенческого и даже гастрономического туризма. Мы уверены, что участники экспедиции, получив незабываемые впечатления от знакомства со вкусами местной кухни, вернутся в свои рестораны с идеями новых кулинарных рецептов, – прокомментировал директор АРН Максим Миронов.

Шеф-повара именитых ресторанов России посетили Норильск и плато Путорана

Добавим, первая экспедиция «Соль Таймыра» состоялась в апреле 2021 года.

Фото: © АРН

 

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