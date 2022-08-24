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Житель Лесосибирска перевёл мошенникам 900 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
16:25 24 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, мошенничество
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В Лесосибирске мужчина перевёл мошенника почти 900 тысяч рублей, думая, что помогает правоохранительным органам, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратился местный житель 1991 года рождения. Он рассказал о мошеннических действиях в отношении него.

Полицейские выяснили, что мужчине позвонил неизвестный и представился банковским работником. Злоумышленник сообщил о подозрительных операциях по его банковскому счету и попросил помочь поймать мошенника, следуя предлагаемой инструкции. Затем потерпевшему позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и сказал, что для предотвращения преступления, нужно выполнять указания банковского служащего. Мужчина сообщил мошенникам реквизиты карты и через личный кабинет оформил два кредита на сумму почти 900 тысяч рублей, которые перевёл одинаковыми платежами через банкомат на счета злоумышленников.

Вернувшись домой потерпевший понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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