Житель Лесосибирска перевёл мошенникам 900 тысяч рублей

В Лесосибирске мужчина перевёл мошенника почти 900 тысяч рублей, думая, что помогает правоохранительным органам, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратился местный житель 1991 года рождения. Он рассказал о мошеннических действиях в отношении него.

Полицейские выяснили, что мужчине позвонил неизвестный и представился банковским работником. Злоумышленник сообщил о подозрительных операциях по его банковскому счету и попросил помочь поймать мошенника, следуя предлагаемой инструкции. Затем потерпевшему позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и сказал, что для предотвращения преступления, нужно выполнять указания банковского служащего. Мужчина сообщил мошенникам реквизиты карты и через личный кабинет оформил два кредита на сумму почти 900 тысяч рублей, которые перевёл одинаковыми платежами через банкомат на счета злоумышленников.

Вернувшись домой потерпевший понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко