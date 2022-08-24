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Чем будут кормить школьников Красноярска

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Красноярск
15:42 24 Августа 2022
питание, красноярск, общество, школьники
Фотография © admkrsk.ru
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При подготовке школ к началу нового учебного года особое внимание уделяется организации горячего питания.

Руководитель дирекции по организации школьного питания Анна Попова:

В новом учебном году стоимость школьных обедов и завтраков повысится в среднем на 20 %, что связано с изменением рыночной стоимости продуктов. Если в прошлом году завтрак в школе стоил около 65 руб., то на сегодняшний день он стоит 82 руб., цена обеда была 98 руб., стала — 122 руб.

Появятся новинки в привычном меню. К примеру, в ежедневном рационе школьников будут полезные оладьи из печени, ленивые голубцы, всевозможные мясные суфле, наггетсы. На завтрак помимо омлетов и каш, будут подавать фрукты.

Согласно указу президента, бесплатное питание в этом году будут получать примерно 75 тысяч школьников (учащиеся 1-4 классов, дети из многодетных и малообеспеченных семей).

Сбалансированный обед или перекус — одна из составляющих здоровья подрастающего организма. Каким же должно быть школьное меню? Если ученику невкусно, то кому жаловаться?

Итак, на особом контроле вопрос качества школьного питания. Помимо работы Роспотребнадзора и Россельхознадзора, бракеражных комиссий и плановых проверок, в дирекции школьного питания заработает горячая линия. Специалисты будут ежедневно выезжать на школьные пищеблоки, реагировать на обращения родителей, следить за исполнением операторами договорных обязательств. Продолжит свою работу и формат родительского контроля. Родители будут дегустировать школьные блюда.

В соответствии с указом президента мы должны обеспечить бесплатным питанием учеников всей начальной школы, а также льготников, поэтому для нас очень важна готовность организации школьного питания, — отметила Марина Аксёнова, руководитель главного управления образования города. — На сегодняшний день по результатам конкурентных процедур у нас три организатора питания, также есть самостоятельные столовые, являющиеся структурными подразделениями школ. Для нас очень важен контроль над системой школьного питания. Помимо контроля, который осуществляется надзорными органами, последние годы мы активно привлекаем родителей, то есть мамы и папы могут прийти в столовую, где питаются их дети и продегустировать и завтраки, и обеды.

Стоит отметить, что в этом году порядка 40 школ получили новое технологическое оборудование. На эти цели было потрачено 15 млн рублей. Также в этом году обновили залы пяти школьных столовых.

К примеру, в столовой лицея № 2 летом обновили интерьер обеденного зала, установили новые столы и стулья, заменили линию раздачи. Сотрудники начали готовиться к учебному году и готовы удивлять учеников обновлённым меню. Школьная столовая действительно стала тем местом, где ребята не только могут поесть, но и провести время между уроками.

В бюджет города на следующий год планируется заложить на эти цели ещё больший объем средств. Около 50 млн рублей в проект бюджета заложено на модернизацию пищеблоков и ещё 50 млн рублей на закупку нового оборудования для пищеблоков.

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