Пища для ума: как изменится школьное питание в Красноярске

Что делать, если ребёнок отказывается есть в школе, кто контролирует школьное питание и как получить еду в школьной столовой бесплатно — разбираем в этой статье.

Перед новым учебным годом руководители главного управления образования, дирекции по организации школьного питания и ответственные за питание операторы, рассказали, как будет обеспечиваться безопасное и качественное питание школьников. Ниже в статье вы узнаете, где провели замену оборудования, какие новинки ожидать в школьном меню, и изменится ли стоимость завтраков и обедов.

— В новом учебном году стоимость школьных обедов и завтраков повысится примерно на 20 %, что связано с изменением рыночной стоимости продуктов. Если в прошлом году завтрак в школе стоил около 65 руб., то на сегодняшний день он стоит 82 руб., цена обеда была 98 руб., стала — 122 руб. В рационе школьников появятся полезные оладьи из печени, ленивые голубцы, мясные суфле и наггетсы. На завтрак же помимо омлетов и каш, будут подавать фрукты, — рассказала Анна Попова, руководитель дирекции по организации школьного питания.

Задача школы предоставить детям сбалансированное и правильное питание с учётом санитарных норм.

Главными вопросами становятся безопасность и качество школьного питания.

Помимо работы надзорных органов, бракеражных комиссий и плановых проверок, в дирекции школьного питания с начала учебного года заработает горячая линия. Специалисты будут каждый день выезжать на школьные пищеблоки, реагировать на обращения родителей, следить за исполнением операторами договорных обязательств.

Школьное питание вызывает частые вопросы у родителей учащихся. Организация питания в образовательных учреждениях регулируется законом, и родители вправе осуществлять контроль за едой ребёнка и добиваться улучшения качества пищи, поэтому свою работу продолжит родительский контроль, то есть ежедневно родители смогут дегустировать школьные блюда.

Напомним, что с 2020 года государство взяло организацию и оплату горячего питания учеников начальной школы на себя. В статье 37 Закона об образовании сказано, что учащиеся начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием за счёт бюджетов федерального, регионального и местного уровней.

По предварительной информации бесплатное питание будут получать около 75 тысяч красноярских школьников — ученики 1-4 классов, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

— В соответствии с указом президента мы должны обеспечить бесплатным питанием учеников всей начальной школы, а также льготников, поэтому для нас очень важна готовность организации школьного питания, — отметила Марина Аксёнова, руководитель главного управления образования города. — На сегодняшний день по результатам конкурентных процедур у нас три организатора питания, также есть самостоятельные столовые, являющиеся структурными подразделениями школ. Для нас очень важен контроль над системой школьного питания. Помимо контроля, который осуществляется надзорными органами, последние годы мы активно привлекаем родителей, то есть мамы и папы могут прийти в столовую, где питаются их дети и продегустировать и завтраки, и обеды.

Важно, что сейчас работа по модернизации школьных столовых, пищеблоков достаточно активная, а новые школы уже строятся с современными пищеблоками.

К примеру, в столовой лицея № 2 летом обновили интерьер обеденного зала, установили новые столы и стулья, заменили линию раздачи. Работники столовой начали готовиться к учебному году и готовы удивлять учащихся обновлённым меню. Школьная столовая действительно стала тем местом, где ребята не только могут поесть, но и провести время между уроками.

Отметим, в период летних ремонтов порядка 40 школ получили новое технологическое оборудование, на эти цели было выделено 15 млн рублей. Кстати, в бюджет города на следующий год планируется заложить на эти цели ещё больший объём средств — около 50 млн рублей в проект бюджета заложено на модернизацию пищеблоков и ещё 50 млн рублей на закупку нового оборудования для пищеблоков.