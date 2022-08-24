Красноярское метро станет самым современным в России

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл штаб по строительству красноярского метро. Он обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу. Были обсуждены первоочередные мероприятия, подготовка территории строительства, разработка градостроительной документации, пишут на сайте регионального правительства.

В работе штаба будут участвовать и представители подрядных организаций, предприятий, краевых и городских властей. Такие штабы будут проходить раз в месяц, рабочих групп — еженедельно.

Напомним, вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошёл термин РСТК (рельсовый скоростной транспортный комплекс). Он предусматривает совмещение трамвая и подземной части метрополитена. Пассажиры смогут проехать через весь Красноярск, можно сказать, не выходя из вагона. Разрабатывается концепция замены трамвайного комплекса. Речь идёт об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до Солнечного и правого берега.

Отметим, что проект рассчитан на 4 года. В планах ввести объект в эксплуатацию в 2026 году.

— В ближайшее время будет реализован проект модернизации трамвайной сети и включение в сеть нового легкорельсового транспорта. Появилась техническая возможность использовать единый современный подвижной состав в наземной и подземной части рельсового транспортного комплекса, что позволит передвигаться из одной части города в другую без пересадок. По итогам реализации данного проекта наше метро должно стать самым современным в России, — сказал Александр Усс.

Сейчас стартовали работы по разработке проекта планировки территории. Дорабатывается дорожная карта со сроками реализации этапов работ. Работы на месте строительных площадок начнутся осенью.

Фото: © Александр Черных