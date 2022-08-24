24 августа
Красноярск
погода +14 °C
59.9
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярское метро станет самым современным в России

Главная Общество
Красноярск
16:00 24 Августа 2022
общество, красноярск, метро, строительство, заседание, губернатор
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл штаб по строительству красноярского метро. Он обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу. Были обсуждены первоочередные мероприятия, подготовка территории строительства, разработка градостроительной документации, пишут на сайте регионального правительства.

В работе штаба будут участвовать и представители подрядных организаций, предприятий, краевых и городских властей. Такие штабы будут проходить раз в месяц, рабочих групп — еженедельно.

Напомним, вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошёл термин РСТК (рельсовый скоростной транспортный комплекс). Он предусматривает совмещение трамвая и подземной части метрополитена. Пассажиры смогут проехать через весь Красноярск, можно сказать, не выходя из вагона. Разрабатывается концепция замены трамвайного комплекса. Речь идёт об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до Солнечного и правого берега.

Отметим, что проект рассчитан на 4 года. В планах ввести объект в эксплуатацию в 2026 году.

— В ближайшее время будет реализован проект модернизации трамвайной сети и включение в сеть нового легкорельсового транспорта. Появилась техническая возможность использовать единый современный подвижной состав в наземной и подземной части рельсового транспортного комплекса, что позволит передвигаться из одной части города в другую без пересадок. По итогам реализации данного проекта наше метро должно стать самым современным в России, — сказал Александр Усс.

Сейчас стартовали работы по разработке проекта планировки территории. Дорабатывается дорожная карта со сроками реализации этапов работ. Работы на месте строительных площадок начнутся осенью.

Фото: © Александр Черных

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске осудят предпринимателя, давшего взятки сотрудникам МТУ Росимущества

В Красноярске осудят предпринимателя, давшего взятки сотрудникам МТУ Росимущества

24 Августа 2022 г.
Троих взяткодателей освободили от уголовной ответственности
Новости Красноярска: В Лесосибирске в школу искусств доставили новое оборудование для будущих художников

В Лесосибирске в школу искусств доставили новое оборудование для будущих художников

24 Августа 2022 г.
Это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда»
Новости Красноярска: Житель Туруханского района незаконно выловил более 320 экземпляров рыбы

Житель Туруханского района незаконно выловил более 320 экземпляров рыбы

24 Августа 2022 г.
Сумма ущерба составила 129 тысяч рублей
Новости Красноярска: Житель Абакана стал 140-тысячным пользователем интерактивного телевидения «Ростелекома» среди абонентов Красноярского края, Хакасии и Тувы

Житель Абакана стал 140-тысячным пользователем интерактивного телевидения «Ростелекома» среди абонентов Красноярского края, Хакасии и Тувы

24 Августа 2022 г.
Им оказался молодой житель Абакана
Новости Красноярска: Первый в Красноярске магазин Marc O‘Polo открылся в ТРЦ «Планета»

Первый в Красноярске магазин Marc O‘Polo открылся в ТРЦ «Планета»

24 Августа 2022 г.
Это магазин премиальной одежды
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся «умные» спортплощадки с бесплатным интернетом

В Красноярском крае появятся «умные» спортплощадки с бесплатным интернетом

24 Августа 2022 г.
Площадки будут оборудованы комплектом тренажёров для воркаута, теннисными столами
Новости компаний
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

20 Августа 2022 г.
Водителя 1980 года рождения и 12-летнего ребёнка с травмами госпитализировали
Новости Красноярска: Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

19 Августа 2022 г.
Его застрелили специалисты Охотнадзора
Новости Красноярска: Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

21 Августа 2022 г.
Он также потребовал у них справки из больницы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru