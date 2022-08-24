В Красноярске на улице Рейдовой 9-летний мальчик попал под колеса Toyota

В Красноярске во вторник, 23 августа, в дневные часы на улице Рейдовой под колеса автомобиля Toyota угодил 9-летний мальчик. В ГУ МВД России по краю рассказали, что школьник шел домой с прогулки и решил сократить путь, перейдя дорогу в 200 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

В результате ребенок, не убедившись в безопасности перехода, был сбит легковым автомобилем под управлением 43-летнего мужчины. Отметим, что мальчика доставили в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. В связи со случившимся инспекторы ГИБДД призывают родителей провести с детьми дополнительные беседы о безопасности дорожного движения. Водителям, в свою очередь, необходимо помнить об увеличении числа несовершеннолетних на дорогах в связи с приближающимся началом учебного года.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости