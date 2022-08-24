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В Красноярском крае пропал подросток

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Красноярск
15:22 24 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, поиски, подросток
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14-летний Ростислав Шишкин вечером 23 августа ушёл из дома (д. Барабаново, ул. Горная).

24 августа в 07:50 он шёл по дороге от д. Куваршино в сторону д. Частоостровское.

Мальчик может находиться в Красноярске или Железногорске.

Приметы: рост 170-173 см, голубые глаза, светлые волосы.

Был одет в жёлтую футболку, тёмно-синюю кофту-худи с белыми и зелёными надписями с капюшоном, чёрные штаны с оранжевыми лямками, оранжевые кроссовки.

При обнаружении подростка звонить по номерам – 112, 8 (39133) 2-58-50 или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

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