В Красноярском крае пропал подросток

14-летний Ростислав Шишкин вечером 23 августа ушёл из дома (д. Барабаново, ул. Горная).

24 августа в 07:50 он шёл по дороге от д. Куваршино в сторону д. Частоостровское.

Мальчик может находиться в Красноярске или Железногорске.

Приметы: рост 170-173 см, голубые глаза, светлые волосы.

Был одет в жёлтую футболку, тёмно-синюю кофту-худи с белыми и зелёными надписями с капюшоном, чёрные штаны с оранжевыми лямками, оранжевые кроссовки.

При обнаружении подростка звонить по номерам – 112, 8 (39133) 2-58-50 или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk