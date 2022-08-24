В Красноярском крае пропал подросток

14-летний Ростислав Шишкин вечером 23 августа ушёл из дома (д. Барабаново, ул. Горная).
24 августа в 07:50 он шёл по дороге от д. Куваршино в сторону д. Частоостровское.
Мальчик может находиться в Красноярске или Железногорске.
Приметы: рост 170-173 см, голубые глаза, светлые волосы.
Был одет в жёлтую футболку, тёмно-синюю кофту-худи с белыми и зелёными надписями с капюшоном, чёрные штаны с оранжевыми лямками, оранжевые кроссовки.
При обнаружении подростка звонить по номерам – 112, 8 (39133) 2-58-50 или 8-950-99-66-066.
Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk