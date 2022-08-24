Красноярские юные музыканты стали стажёрами оркестра под управлением Юрия Башмета

Красноярские юные музыканты стали стажёрами знаменитого юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщают в администрации города.

Илья Еремеев, Есения Нестерёнок, Арина Нечеталенко и Мария Фоменко из детских музыкальных школ № 1, 10 и 12 прошли многотысячный отбор. Они будут представлять Красноярск в оркестре во время сезонов 2022-2024.

Отметим, что отборочные туры проходят по России раз в два года. В прослушиваниях участвуют учащиеся детских школ искусств, музыкальных училищ, колледжей и институтов от 10 до 22 лет.

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