24 августа
Красноярск
погода +14 °C
60.0
 
€ 59.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские юные музыканты стали стажёрами оркестра под управлением Юрия Башмета

Главная Общество
Красноярск
20:30 24 Августа 2022
общество, красноярск, ребята, музыка
версия для печати Ico_print

Красноярские юные музыканты стали стажёрами знаменитого юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщают в администрации города.

Илья Еремеев, Есения Нестерёнок, Арина Нечеталенко и Мария Фоменко из детских музыкальных школ № 1, 10 и 12 прошли многотысячный отбор. Они будут представлять Красноярск в оркестре во время сезонов 2022-2024.

Отметим, что отборочные туры проходят по России раз в два года. В прослушиваниях участвуют учащиеся детских школ искусств, музыкальных училищ, колледжей и институтов от 10 до 22 лет.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о пользе кедровых орешков

В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о пользе кедровых орешков

24 Августа 2022 г.
В них содержится 19 аминокислот
Новости Красноярска: В Эвенкийском районе потушили последний лесной пожар

В Эвенкийском районе потушили последний лесной пожар

24 Августа 2022 г.
Лес горел из-за сухих гроз
Новости Красноярска: В Красноярске осудят предпринимателя, давшего взятки сотрудникам МТУ Росимущества

В Красноярске осудят предпринимателя, давшего взятки сотрудникам МТУ Росимущества

24 Августа 2022 г.
Троих взяткодателей освободили от уголовной ответственности
Новости Красноярска: В Лесосибирске в школу искусств доставили новое оборудование для будущих художников

В Лесосибирске в школу искусств доставили новое оборудование для будущих художников

24 Августа 2022 г.
Это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда»
Новости Красноярска: Житель Туруханского района незаконно выловил более 320 экземпляров рыбы

Житель Туруханского района незаконно выловил более 320 экземпляров рыбы

24 Августа 2022 г.
Сумма ущерба составила 129 тысяч рублей
Новости Красноярска: Житель Абакана стал 140-тысячным пользователем интерактивного телевидения «Ростелекома» среди абонентов Красноярского края, Хакасии и Тувы

Житель Абакана стал 140-тысячным пользователем интерактивного телевидения «Ростелекома» среди абонентов Красноярского края, Хакасии и Тувы

24 Августа 2022 г.
Им оказался молодой житель Абакана
Новости компаний
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

21 Августа 2022 г.
В аварии один человек погиб и трое пострадали
Новости Красноярска: Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

21 Августа 2022 г.
Он также потребовал у них справки из больницы
Новости Красноярска: В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

22 Августа 2022 г.
Об инциденте рассказала пострадавшая в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru