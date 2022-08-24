В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о пользе кедровых орешков

В последнее время жители Красноярского края начали активно ходить в лес для сбора дикоросов, в том числе и за кедровыми шишками. В этой связи специалисты регионального Управления Роспотребнадзора решили рассказать о пользе кедровых орешков.

Во-первых, необходимо отметить, что их ядра богаты витаминами A, B, Е, K, а также цинком, медью, железом, магнием, марганцем и фосфором. Во-вторых, в кедровых орешках содержится 19 аминокислот, из которых 8 являются незаменимыми. По словам экспертов, употребление натощак 60 грамм орехов ежедневно на протяжении двух месяцев поможет снизить уровень глюкозы и чувствительность к инсулину у людей, страдающих от диабета 2-го типа.

Несмотря на то, что кедровые орешки являются высококалорийным продуктом, от них довольно тяжело набрать лишние килограммы. Напротив их употребление надолго обеспечит чувство сытости.

Фото: © Никита Алексеев