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В Красноярске осудят предпринимателя, давшего взятки сотрудникам МТУ Росимущества

Главная Общество
Красноярск
19:02 24 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, взятка
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего красноярца, который обвиняется по п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ.

С 1 марта 2018 по 31 марта 2020 года мужчина передал должностным лицам взятки в размере 900 тысяч рублей за заключение с представляемой им коммерческой организацией госконтрактов по обеспечению реализации арестованного имущества.

— С 2018 по 2021 год трое должностных лиц Росимущества получили от представителей коммерческих организаций взятки (более 4,3 млн руб.) за обеспечение заключения с МТУ Росимущества госконтрактов на право реализации арестованного имущества, — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Троих взяткодателей освободили от уголовной ответственности из-за сообщения о передачи взятки и сотрудничества со следствием.

Руководителю МТУ Росимущества суд назначил наказание 7 лет лишения свободы в колонии строго режима. Уголовные дела в отношении двух других фигурантов ещё рассматриваются судом.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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