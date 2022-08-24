В Красноярске осудят предпринимателя, давшего взятки сотрудникам МТУ Росимущества

Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего красноярца, который обвиняется по п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ.

С 1 марта 2018 по 31 марта 2020 года мужчина передал должностным лицам взятки в размере 900 тысяч рублей за заключение с представляемой им коммерческой организацией госконтрактов по обеспечению реализации арестованного имущества.

— С 2018 по 2021 год трое должностных лиц Росимущества получили от представителей коммерческих организаций взятки (более 4,3 млн руб.) за обеспечение заключения с МТУ Росимущества госконтрактов на право реализации арестованного имущества, — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Троих взяткодателей освободили от уголовной ответственности из-за сообщения о передачи взятки и сотрудничества со следствием.

Руководителю МТУ Росимущества суд назначил наказание 7 лет лишения свободы в колонии строго режима. Уголовные дела в отношении двух других фигурантов ещё рассматриваются судом.

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