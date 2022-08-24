В Красноярске начали достраивать 17-этажный дом на улице 1-й Хабаровской

В Красноярске начались работы по строительству 17-этажного дома, расположенного по адресу улица 1-я Хабаровская, 7. Многоэтажный дом рассчитан на 135 квартир. Напомним, что в этом доме не смогли получить свои квартиры 38 участников долевого строительства. Это произошло после того, как подрядная организация обанкротилась и не смогла завершить возведение жилого дома.

В краевом правительстве отметили, что в декабре 2020 года федеральный Фонд развития территорий принял решение достроить этот дом. Специалисты регионального фонда защиты прав участников долевого строительства получили права на объект незавершенного строительства и земельный участок и доработали проектную документацию. Также фондом было получено положительное заключение экспертизы, проведен аукцион по поиску подрядной организации для достройки дома.

В настоящее время на строительной площадке подходит к концу устройство свайного фундамента, а уже в сентябре стартует сооружение монолитных колонн и строительство наружных стен из кирпича. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на конец 2023 года.

Добавим, что помимо дома на 1-й Хабаровской достроят 16 жилых домов: жилой дом в Сосновоборске; на ул. Караульная – Шахтеров; ул. Шевченко, 1; ЖК «Ярослав»; ул. Баумана, 6; ул. Прибойная, 37; ул. Карла Маркса, 213.

Фото: © Минстрой Красноярского края