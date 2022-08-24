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В Лесосибирске в школу искусств доставили новое оборудование для будущих художников

Главная Общество
Красноярск
18:30 24 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, культура, искусство
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Лесосибирская детская школа искусств № 1 получила мольберты, офортный станок, гончарный круг и муфельную печь, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Отметим, что это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура».

— С появлением офортного станка ребята смогут заниматься новым видом творчества, то же можно сказать и о работе наших учеников с глиной, — поделилась Ольга Ларионова, директор школы.

Ранее детская школа искусств Шарыпово получила 45 мольбертов, 14 стеллажей для хранения натурного фонда, выставочных работ и материалов, гончарный круг для художественного отделения. В красноярскую детскую школу искусств № 6 вместе с музыкальными инструментами доставили офортный станок.

Всего в этом году, благодаря нацпроекту, музыкальными инструментами и оборудованием оснащены около двух десятков детских школ искусств и детских музыкальных школ.

Напомним, лесосибирская школа искусств № 1 получила новые музыкальные инструменты и оборудование. В этом году поступили новые пианино, баяны, домры, балалайки.

Также школа получила интерактивные доски и учебную литературу – пособия по сольфеджио и музыкальную литературу.

Масштабная поставка музыкальных инструментов в детские школы искусств края началась в 2020 году. За два года обновление материально-технической базы тогда получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ края – почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года.

Фото: © пресс-служба министерства культуры Красноярского края

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