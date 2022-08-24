Первый в Красноярске магазин Marc O‘Polo открылся в ТРЦ «Планета»

В Красноярске появился первый магазин Marc O‘Polo. Он находится и уже работает в торгово-развлекательном центре «Планета». Отметим, что в магазине Marc O‘Polo продают современную повседневную одежду, аксессуары и обувь премиум-класса, рассчитанную на женщин и мужчин.

Marc O‘Polo является немецким брендом со скандинавскими корнями. Магазин расположен на 1-м этаже недалеко от Guess. Площадь торговой точки – 160 квадратных метров. В честь открытия красноярцам дадут скидку 10% на товары из новой коллекции.

Фото: © vk.com/planeta_kras