В Красноярском крае появятся «умные» спортплощадки с бесплатным интернетом

В ближайшие два года в нашем регионе построят 5 «умных» спортивных площадок. Две сдадут осенью в Лесосибирске и в пос. Подгорный, сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края. Территории расположения остальных площадок выбираются.

Площадки будут оборудованы комплектом тренажёров для воркаута. Кроме этого, на них установят теннисные столы. Летом там можно будет поиграть в футбол, баскетбол и волейбол, зимой — в хоккей. Вокруг поля спортплощадок обустроят беговые дорожки и трибуны на 100 мест. У каждого стадиона будет бесплатный wi-fi, а у спортивных снарядов – QR-коды — можно будет получить видеоинструкцию от виртуального тренера.

— Основная часть финансовой нагрузки на строительство предусмотрена из федеральных средств. По проекту «Бизнес-спринт» выделено более 200 млн руб., включая 150 млн руб. из федерального бюджета, — говорит Денис Петровский, министр спорта Красноярского края.

С этого года в проект могут заявляться и предприниматели. Заявки от инвесторов принимаются до 2 сентября. На строительство спортивных объектов и закупку инвентаря государство предоставит им выгодные кредиты.

— С 2023 года субъектам будет направлено более 3 млрд рублей. Сейчас начался приём заявок от регионов. Взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для жителей, — отметил Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ.

Всего в 2022 году в регионе будет создано более 60 новых спортивных объектов (самые крупные из них – бассейн в Минусинске и ФОК с бассейном в Кодинске).

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края