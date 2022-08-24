В Красноярском крае 22-летней водительнице грозит до 15 лет колонии за гибель трех человек

В Красноярском крае сотрудниками полиции завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней водительницы, по вине которой в аварии погибли три девушки.

По официальной информации, летом минувшего года на 6-м километре трассы Шушенское – Сизая водительница автомобиля Lada допустила съезд в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате этого ДТП погибли три девушки – 24, 22 и 19 лет. Впоследствии выяснилось, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Также в аварии пострадал 23-летний молодой человек.

Отметим, что находившуюся за рулем Lada 22-летнюю девушку, которая скрылась сразу после аварии, задержали в течение суток. В отношении автомобилистки завели уголовное дело и теперь ей грозит до 15 лет колонии.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости