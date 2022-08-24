Сорвавшего с шеи прохожей золотую цепочку красноярца задержали полицейские

В Красноярске полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в грабеже в Железнодорожном районе. Напомним, что седьмого августа на улице Калинина на женщину, которая заходила в подъезд, напал неизвестный и сорвал золотую цепочку, а затем скрылся. Как выяснилось, ювелирное украшение выскользнуло из рук злоумышленника и затерялось в одежде пострадавшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 25-летний мужчина. Задержанный признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по ст. «Покушение на грабеж». Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко