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Сорвавшего с шеи прохожей золотую цепочку красноярца задержали полицейские

Главная Общество
Красноярск
15:50 24 Августа 2022
грабеж, преступление, полиция, в красноярске
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В Красноярске полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в грабеже в Железнодорожном районе. Напомним, что седьмого августа на улице Калинина на женщину, которая заходила в подъезд, напал неизвестный и сорвал золотую цепочку, а затем скрылся. Как выяснилось, ювелирное украшение выскользнуло из рук злоумышленника и затерялось в одежде пострадавшей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 25-летний мужчина. Задержанный признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по ст. «Покушение на грабеж». Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

 

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