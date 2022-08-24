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Литературно-парфюмерный проект стартовал в модельной библиотеке Железногорска

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Красноярск
16:35 24 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, библиотека, культура, книги, литература
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В Красноярском крае в железногорской модельной библиотеке им. Сергея Кучина запустили литературно парфюмерный проект «Почувствуй слово». Организаторы предлагают объединить слово с ароматом, вывести собственную формулу, а также сделать ароматическую свечу или мыло.

Напомним, что модельная библиотека в Железногорске была обновлена благодаря реализации нацпроекта «Культура». Идея организаторов заключается в том, чтобы каждый смог собрать ароматическое отражение предложенного произведения. Погружение в литературу, историю запахов и творчество должно научить участников справляться с кризисами и может стать их новым способом проведения свободного времени.

Отметим, что проект «Почувствуй слово» реализуется молодым работником библиотеки – Натальей Белой. Занятия проводятся в библиокафе, в котором расположена плита, что позволяет варить свечи и заниматься мыловарением. Также там находится множество различных книг.

Произведения выбирает команда проекта. Во время первых занятий участникам предложили изготовить ароматные композиции, олицетворяющими березу, сено, свежесть после дождя и ароматы луговых цветов. Планируется проведение трех парфюмерных мастер-классов и пяти творческих занятий, на которых хотят позвать специалистов, часть которых являются мастерами по мыловарению и созданию свечей.

Добавим, что модельная библиотека в Железногорске открылась три года назад и стала первой в крае, которая была обновлена по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура».

Фото: © пресс-служба Министерства культуры Красноярского края

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