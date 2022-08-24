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В Эвенкийском районе потушили последний лесной пожар

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Красноярск
20:02 24 Августа 2022
север, лесные пожары, в красноярском крае, общество
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За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 3 га.

Пожар произошёл из-за сухих гроз.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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