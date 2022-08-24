Житель Туруханского района незаконно выловил более 320 экземпляров рыбы

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего жителя Туруханского района. Его подозревают в браконьерстве. В ГУ МВД России по региону отметили, что при осмотре моторной лодки полицейские нашли свыше 320 экземпляров рыбы различных пород. Злоумышленник незаконно добыл рыбу, используя ставные сети.

Незаконными действиями подозреваемого был нанесен ущерб на 129 тыс рублей. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю