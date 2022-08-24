24 августа
Красноярск
погода +15 °C
59.9
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Минусинске полицейский во внеслужебное время задержал вора

Главная Общество
Красноярск
15:05 24 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, грабеж
версия для печати Ico_print

Сотрудник ППС МО МВД России «Минусинский» задержал подозреваемого в открытом хищении денег из кассы магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейский во внеслужебное время проходил мимо магазина и заметил убегающего мужчину. В это же время он услышал крик женщины о том, что её ограбили. Полицейский догнал и задержал воришку, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель.

Было установлено, что вечером подозреваемый вошёл в магазин и убедившись, что нет других покупателей, зашёл за прилавок и стал забирать деньги из кассы. Продавец попыталась его остановить, но злоумышленник применил физическую силу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание по статье — 7 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пропал подросток

В Красноярском крае пропал подросток

24 Августа 2022 г.
Мальчик может находиться в Красноярске или Железногорске
Новости Красноярска: 24 августа в Красноярске перекроют стоянку на площади Мира

24 августа в Красноярске перекроют стоянку на площади Мира

24 Августа 2022 г.
Это связано с проведением Дня города
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершена основная миграция дикого северного оленя

В Красноярском крае завершена основная миграция дикого северного оленя

24 Августа 2022 г.
Специалисты Минэкологии круглосуточно наблюдали за животными
Новости Красноярска: Красноярские спортсменки выиграли 5 медалей чемпионата России по гребному слалому

Красноярские спортсменки выиграли 5 медалей чемпионата России по гребному слалому

24 Августа 2022 г.
Две медали были выиграны в командных дисциплинах
Новости Красноярска: Заблудившегося в тайге мужчину с нарушением слуха нашли в Красноярском крае

Заблудившегося в тайге мужчину с нарушением слуха нашли в Красноярском крае

24 Августа 2022 г.
Мужчина отправился собирать кедровые орехи
Новости Красноярска: В Красноярском крае 22-летней водительнице грозит до 15 лет колонии за гибель трех человек

В Красноярском крае 22-летней водительнице грозит до 15 лет колонии за гибель трех человек

24 Августа 2022 г.
Все погибшие являются девушками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

21 Августа 2022 г.
Он также потребовал у них справки из больницы
Новости Красноярска: Житель Бурятии лишился жизни из-за шутки

Житель Бурятии лишился жизни из-за шутки

19 Августа 2022 г.
Мужчину убила его девушка
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

20 Августа 2022 г.
Водителя 1980 года рождения и 12-летнего ребёнка с травмами госпитализировали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru