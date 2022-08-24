В Минусинске полицейский во внеслужебное время задержал вора

Сотрудник ППС МО МВД России «Минусинский» задержал подозреваемого в открытом хищении денег из кассы магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейский во внеслужебное время проходил мимо магазина и заметил убегающего мужчину. В это же время он услышал крик женщины о том, что её ограбили. Полицейский догнал и задержал воришку, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель.

Было установлено, что вечером подозреваемый вошёл в магазин и убедившись, что нет других покупателей, зашёл за прилавок и стал забирать деньги из кассы. Продавец попыталась его остановить, но злоумышленник применил физическую силу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание по статье — 7 лет лишения свободы.

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