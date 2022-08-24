Август 2022: рекорды и антирекорды рынка недвижимости Красноярска

По данным материала компании “Этажи” в Яндекс Дзен, Красноярский край вышел на 1 место среди регионов по приросту сделок с первичным жильем. Такие данные опубликовал Циан со ссылкой на Росреестр. За первое полугодие 2022 года красноярцы в 4 раза чаще заключали сделки по новостройкам, чем в первом полугодии 2021 года. Таким образом, Красноярск отличился от других российских регионов, в большинстве которых наблюдается спад на первичном рынке. При этом основной спрос пришелся на март: четверть всех сделок за I полугодие.

Сейчас по мнению экспертов красноярский рынок недвижимости вошел в заметную стадию роста. Согласно статистике компании “Этажи”, количество ипотечных консультаций приросло на 24,5% к прошлому месяцу и даже на 15,9% к августу 2021 года. “Ипотечные консультации - верный индикатор состояния рынка, т.к. сейчас около 80% сделок проходит с помощью заемных средств. Среди причин роста: реализация отложенного спроса, высокий темп снижения учетной ставки и в целом стабилизация экономических ожиданий”. - комментирует Елена Лалетина, заместитель директора компании “Этажи” по работе с партнерами.

Елена Лалетина, заместитель директора компании “Этажи” по работе с партнерами

Скидки и бонусы от строителей оживили рынок

За последний месяц интерес к покупке квартир на первичном рынке Красноярска оказался на 15% выше июльских значений. В том числе рост активности на рынке недвижимости связан с новшествами и спецпредложениями от застройщиков, количество которых достигло рекордных значений.

“Сейчас на рынке новостроек рекордное количество скидок, подарков, бонусов, рассрочек и субсидированных ипотечных ставок. - сообщает Елена Лалетина, - Если в прошлом году это были редкие акции, поскольку спрос и без того был высоким, то этим летом по сравнению с прошлым количество спецпредложений выросло вдвое. Застройщики продолжают тестировать предложения, начиная от рассрочки до сдачи дома и ипотеки под 0,1% и заканчивая подарками в виде кладовой или паркинга. Такой подход застройщиков положительно влияет на динамику спроса”.

Околонулевая динамика роста цен на новостройки

Средняя цена квадрата сегодня - 102 764 руб. Сохраняется так называемая околонулевая динамика. Она объясняется осторожностью застройщиков в части индексации цен из-за слабых продаж весной этого года. В годовой динамике цены выше на 22,8%. Но даже такого небольшого снижения средней стоимости квадрата на первичном рынке не наблюдалось с 2015 года.

Стоимость квартир от застройщиков

22 августа 2021 22 июля 2022 22 августа 2022 Средняя стоимость кв.м. 83640 руб. 103 800 руб. 102 764 руб. (+22,8% за год) (-1% за месяц) Минимальная стоимость кв.м. 64 200 руб. 72 350 руб. 72 240 руб. (+12,5% за год) (-0,2% за месяц)

Также следует отметить еще одно отличие красноярского рынка недвижимости: в то время, когда российские застройщики сосредоточились на развитии уже запущенных жилых комплексов, а вывод новых проектов был приостановлен, - в Красноярске, наоборот, наблюдается небольшой рост вывода новых объектов. По данным Минстроя в период с июля 2021 по июль 2022 года введено в эксплуатацию 55 домов (в прошлом году за аналогичный период было введено 53 дома). Недавно стартовали такие жилые комплексы, как ЖК “Сказочный” (Свердловский район), ЖК “Дубенский” (ул. Дубровинского). В ближайшее время ждем старт продаж еще нескольких ЖК. Всего в Красноярске сейчас строятся и продаются более 40 жилых комплексов.

Однушки и студии вымылись

Что касается квартирографии, на данный момент на первое место на рынок края с небольшим перевесом вышли 2-комнатные квартиры. Это тоже отличает наш регион - в целом, по России лидируют “однушки” и студии. Наши застройщики еще не успели заполнить объемы после ажиотажного спроса этой весной. Можно ожидать, что в ближайшее время проекты будут пересмотрены, - прогнозирует Елена.

Коттеджи vs высотки

Не прошли стороной мимо субсидированной ипотеки под 0,1% и красноярские малоэтажные застройщики. Сегодня мы видим, что это мощный инструмент и альтернатива как вторичному, так и первичному жилью в высотках. Так дом 100 кв.м. на собственном участке можно построить за 4-5 млн “под ключ” за 3-6 месяцев. А при субсидированной ипотеке ежемесячный платеж составляет всего 16000 руб.

Пока большинство акций и спец.программ от застройщиков действуют до конца этого года, но их эффективность по спросу уже не вызывает сомнений. Рассчитать ежемесячный платеж и узнать подробнее об акционных предложениях первичного рынка можно у специалистов компании “Этажи” по ссылке.

Фото: компания “Этажи”