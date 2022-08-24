В Красноярский край доставили более 500 тысяч доз вакцин от гриппа

На территорию Красноярского края было доставлено свыше 500 тысяч доз вакцины против гриппа. Вакцину уже начали доставлять в медучреждения региона. Отметим, что в связи с приближением сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ медики советуют вакцинироваться.

В Минздраве Красноярского края сообщили, что в регион доставили 146 тыс доз вакцины от гриппа для несовершеннолетних (от полугода), детей подросткового возраста и беременных. Еще 392 тыс доз вакцины предназначены для взрослого населения.

В Красноярском крае бесплатно вакцинироваться против гриппа могут дети в возрасте от полугода до 18 лет. Также бесплатную прививку могут получить сотрудники медицинских и образовательных учреждений, правоохранительных органов, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, беременные, пожилые люди, государственные и муниципальные служащие, вахтовики, призывники, студенты училищ, техникумов и вузов, пациенты с хроническими заболеваниями.

Также напомним, что взрослые могут одновременно поставить прививку от гриппа и COVID-19. Что касается детей, то вместе с вакцинацией против гриппа им могут в этот же день поставить вакцины из национального календаря профилактических прививок за исключением БЦЖ, БЦЖ-М и Гам-Ковид-Вак-М. При этом важно помнить о том, что при иммунизации от COVID-19 и гриппа в разное время следует придерживаться интервала не менее одного месяца между прививками.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид