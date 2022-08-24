Красноярские спортсменки выиграли 5 медалей чемпионата России по гребному слалому

Спортсменки, представляющие Красноярский край, стали участницами XV чемпионата России по гребному слалому. По итогам всероссийских соревнований красноярки заработали 5 медалей.

Так, золотую медаль завоевала красноярская спортсменка Полина Мухгалеева, которая преодолела трассу лучше всех участников. На второй строчке оказалась Ксения Крылова из Москвы. Бронзовую медаль заработала еще одна красноярка – Лилия Брюханова.

В командных гонках в каноэ трио спортсменок из Красноярского края выиграли серебро. В байдарках красноярская команда завоевала бронзу. Добавим, что в дисциплине «каноэ-одиночка» серебро выиграла красноярка Анастасия Козырева.

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