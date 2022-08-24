На Богучанской ГЭС провели экскурсии для сотрудников

В рамках марафона мероприятий «10 энергичных лет», организованного на Богучанской ГЭС в честь годовщины пуска первых гидроагрегатов, Отдел управления персоналом и Оперативная служба организовали экскурсии для сотрудников, не связанных напрямую с производством электроэнергии. Главным экскурсоводом стал заместитель начальника Оперативной службы Евгений Сусликов, неоднократно принимавший участие в проведении ознакомительных посещений для представителей органов власти, пресс-туров для СМИ и других мероприятий для гостей станции и жителей Кежемского района.

Цель экскурсий - показать неразрывную связь теории и практики в производственной деятельности, сформировать целостное представление о предприятии, пробудить интерес к трудовому процессу, уважение к истории станции и профессионализму коллег. Работники, которые никогда не видели своими глазами, как работает наиболее передовое и сложное оборудование ГЭС, могут ощутить себя частью большой команды, понять значимость и перспективу развития предприятия. Планируется, что в течение 2022 года экскурсии посетят до 150 сотрудников финансовых, юридических, административных и хозяйственных подразделений АО «Богучанская ГЭС».

Ознакомительная экскурсия прошла по машинному залу, Центральному пульту управления, комплектному распределительному устройству и гребню плотины. Особый интерес вызывало ЦПУ: на щите длиной 9 м и высотой 5,2 м с помощью светодиодной индикации в режиме реального времени отображаются текущие состояние и режимы работы основного оборудования станции, сигналы автоматики при возникновении нештатных ситуаций, сведения о ремонте и оперативном резерве, состоянии элегазовых выключателей, блочных и автотрансформаторов, а также другие параметры. В конструкцию щита управления встроено более 130 цифровых индикаторов измеряемых величин, информирующих диспетчера обо всех необходимых для оперативного управления станцией электрических и технологических параметрах. В обычное время вход в эти помещения разрешен только узкому кругу специалистов, обслуживающих оборудование и управляющих производственными процессами. После проведения инструктажа об охране труда и правилах поведения вблизи электрооборудования посещение машинного зала и помещения КРУЭ безопасна для всех гостей.

Богучанская ГЭС в год своего первого юбилея уже установила несколько рекордов по выработке электроэнергии, а в конце июля провела испытание всех 9 агрегатов на проектной мощности с максимальным расходом воды. Коллектив станции реализует программу текущих и капитальных ремонтов, выполняет программу «Благотворительной и спонсорской деятельности», участвует в краевых и федеральных экологических проектах по сохранению уникальных водных объектов и восстановлению краснокнижных видов рыб.