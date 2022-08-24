Красноярские единороссы окажут помощь жителям ЛНР, проходящим лечение в Красноярске

Свою готовность оказать помощь и поддержку жителям Свердловского района ЛНР, проходящим лечение в краевой клинической больнице, выразили волонтеры партии «Единая Россия». Напомним, в Красноярск на лечение были доставлены жители Свердловского района ЛНР - как гражданские, так и участники специальной военной операции. 28 человек уже проходят обследования и получают необходимую медицинскую помощь в краевой клинической больнице.

Волонтеры вместе с секретарем Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексеем Додатко навестили пациентов, доставили наборы с продуктами и гигиеническими принадлежностями. Также партийцы передали свои контакты, чтобы в дальнейшем оказывать необходимую внебольничную помощь.

«Познакомились с ребятами, передали все, что нужно на первое время для пребывания в больнице. Будем и дальше оказывать адресную, шефскую помощь, чтобы выздоровление шло в комфортных условиях, у них была возможность познакомиться с гостеприимством сибиряков. Почти все говорят, что по выздоровлению хотели бы посмотреть Красноярск, наш Енисей, поэтому такую экскурсию обязательно организуем», - отметил Алексей Додатко.

Бригада врачей из Красноярска неделю работала в ЛНР. Медики краевой больницы помогали местным врачам в лечении пациентов с совершенно разными заболеваниями. Медицинскую помощь на базе профильных подразделений краевой клинической больницы получают те пациенты, которым не смогли оказать ее на месте. Дополнительная диагностика, позволит оказать высокотехнологичную, реконструктивную помощь и определить тактику дальнейшего лечения.

«Считаю, что наша помощь и поддержка необходимы, ведь каждому из них предстоит пройти длительный курс лечения вдали от дома, от близких людей. У нас накоплен большой опыт волонтерской работы за последнее время, поэтому мы решили взять заботу о них на себя, чтобы они ни в чем не нуждались», - рассказала руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Наталия Фирюлина.

Все жители ЛНР после лечения отправятся домой.

По материалам «Единой России»

Фото: © «Единая Россия»