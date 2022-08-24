24 августа
Красноярск
погода +15 °C
59.9
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские единороссы окажут помощь жителям ЛНР, проходящим лечение в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:10 24 Августа 2022
лнр, красноярск, общество, лечение
версия для печати Ico_print

Свою готовность оказать помощь и поддержку жителям Свердловского района ЛНР, проходящим лечение в краевой клинической больнице, выразили волонтеры партии «Единая Россия». Напомним, в Красноярск на лечение были доставлены жители Свердловского района ЛНР - как гражданские, так и участники специальной военной операции. 28 человек уже проходят обследования и получают необходимую медицинскую помощь в краевой клинической больнице.

Красноярские единороссы окажут помощь жителям ЛНР, проходящим лечение в Красноярске

Волонтеры вместе с секретарем Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексеем Додатко навестили пациентов, доставили наборы с продуктами и гигиеническими принадлежностями. Также партийцы передали свои контакты, чтобы в дальнейшем оказывать необходимую внебольничную помощь.

«Познакомились с ребятами, передали все, что нужно на первое время для пребывания в больнице. Будем и дальше оказывать адресную, шефскую помощь, чтобы выздоровление шло в комфортных условиях, у них была возможность познакомиться с гостеприимством сибиряков. Почти все говорят, что по выздоровлению хотели бы посмотреть Красноярск, наш  Енисей, поэтому такую экскурсию обязательно организуем», - отметил Алексей Додатко.

Красноярские единороссы окажут помощь жителям ЛНР, проходящим лечение в Красноярске

Бригада врачей из Красноярска неделю работала в ЛНР. Медики краевой больницы помогали местным врачам в лечении пациентов с совершенно разными заболеваниями. Медицинскую помощь на базе профильных подразделений краевой клинической больницы получают те пациенты, которым не смогли оказать ее на месте. Дополнительная диагностика, позволит оказать высокотехнологичную, реконструктивную помощь и определить тактику дальнейшего лечения.

«Считаю, что наша помощь и поддержка необходимы, ведь каждому из них предстоит пройти длительный курс лечения вдали от дома, от близких людей. У нас накоплен большой опыт волонтерской работы за последнее время, поэтому мы решили взять заботу о них на себя, чтобы они ни в чем не нуждались», - рассказала руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Наталия Фирюлина.

Все жители ЛНР после лечения отправятся домой.

По материалам «Единой России»

Фото: © «Единая Россия»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пропал подросток

В Красноярском крае пропал подросток

24 Августа 2022 г.
Мальчик может находиться в Красноярске или Железногорске
Новости Красноярска: 24 августа в Красноярске перекроют стоянку на площади Мира

24 августа в Красноярске перекроют стоянку на площади Мира

24 Августа 2022 г.
Это связано с проведением Дня города
Новости Красноярска: В Минусинске полицейский во внеслужебное время задержал вора

В Минусинске полицейский во внеслужебное время задержал вора

24 Августа 2022 г.
Грабителю грозит 7 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершена основная миграция дикого северного оленя

В Красноярском крае завершена основная миграция дикого северного оленя

24 Августа 2022 г.
Специалисты Минэкологии круглосуточно наблюдали за животными
Новости Красноярска: Красноярские спортсменки выиграли 5 медалей чемпионата России по гребному слалому

Красноярские спортсменки выиграли 5 медалей чемпионата России по гребному слалому

24 Августа 2022 г.
Две медали были выиграны в командных дисциплинах
Новости Красноярска: Заблудившегося в тайге мужчину с нарушением слуха нашли в Красноярском крае

Заблудившегося в тайге мужчину с нарушением слуха нашли в Красноярском крае

24 Августа 2022 г.
Мужчина отправился собирать кедровые орехи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

24 Августа 2022 г.
Самокаты могут прировнять к мопедам
Новости Красноярска: Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

19 Августа 2022 г.
Его застрелили специалисты Охотнадзора
Новости Красноярска: Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

21 Августа 2022 г.
Он также потребовал у них справки из больницы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru