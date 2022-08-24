В Красноярском крае завершена основная миграция дикого северного оленя

На территории Красноярского края подошла к концу основная миграция дикого северного оленя. Животные успешно преодолели крупные водные переправы на севере региона. По словам охотинспекторов Министерства экологии Красноярского края, во время миграции северные олени проделали путь из центральной и восточной частей Таймыра в Эвенки к местам, где они будут зимовать.

Специалисты осуществляли патрулирование в основном на крупных реках – Хатанге и Хете. Именно там пролегают главные пути миграции копытных и регистрируется большое скопление животных.

Сотрудникам Минэкологии регион и полицейским кроме водных объектов также приходилось проверять прилегающие территории. Наблюдение осуществлялось в круглосуточном режиме. Так, с 31 июля по 16 августа специалистами было проверено свыше 100 автомобилей, более 200 человек и обследованы места хранения продукции охоты, а также рыбного промысла.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, инспекторами и правоохранителями была проделана большая работа, целью которой было обеспечить безопасные коридоры для успешной миграции северных оленей. Также специалисты должны были исключить случаи браконьерства. Большинство животных уже преодолели водные переправы, однако патрулирование продолжится в связи с тем, что отдельные стада все еще идут до мест своей зимовки.

Добавим, что специалисты используют спутниковую телеметрию для отслеживания количества и путей миграции диких северных оленей.

Фото: © пресс-служба Минэкологии и рационального природопользования Красноярского края