Заблудившегося в тайге мужчину с нарушением слуха нашли в Красноярском крае

В Красноярском крае был найден 44-летний мужчина с нарушением слуха, который ушел в тайгу за кедровыми орехами и заблудился. В краевой полиции рассказали, что в правоохранительные органы обратились несколько человек, которые пару дней назад совместно с жителем села Синеборск отправились в тайгу за дикоросами.

В понедельник, 22 августа, мужчина в какой-то момент отстал от группы и заблудился. В результате сотрудники полиции вместе со спасателями начали поиски мужчины. В результате мужчину удалось найти в окрестностях пос. Майский. По словам заблудившегося, когда отстал от группы, он наткнулся на охотничью избу в тайге и переночевал там. Затем он пошел, предположительно, в направлении населенного пункта.

Фото: © Никита Алексеев