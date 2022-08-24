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Мэр Ачинска ввёл масочный режим

Главная Общество
Красноярск
11:05 24 Августа 2022
общество, ачинск, заболевание, здравоохранение
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Мэр Ачинска Игорь Титенков после консультаций с врачами принял решение ввести масочный режим с 23 августа.

Пока введение масочного режима коснётся администрации города, подведомственных организаций и предприятий.

— Учитывая статистику заболеваемости по Ачинску и Красноярскому краю в целом, которая фиксирует рост больных COVID-19, считаю данные меры обоснованными и необходимыми. За сутки на станцию скорой помощи поступило около 200 обращений с жалобами на повышение температуры и простудные симптомы, — написал Игорь Титенков в своём Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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