Мэр Ачинска ввёл масочный режим

Мэр Ачинска Игорь Титенков после консультаций с врачами принял решение ввести масочный режим с 23 августа.

Пока введение масочного режима коснётся администрации города, подведомственных организаций и предприятий.

— Учитывая статистику заболеваемости по Ачинску и Красноярскому краю в целом, которая фиксирует рост больных COVID-19, считаю данные меры обоснованными и необходимыми. За сутки на станцию скорой помощи поступило около 200 обращений с жалобами на повышение температуры и простудные симптомы, — написал Игорь Титенков в своём Telegram-канале.