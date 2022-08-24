Более 800 кг опасных яблок изъяли из оборота в Красноярске

В Красноярске из оборота была изъята партия свежих яблок, общий вес которых составил 808 кг. Крупная партия фруктов хранилась на одном из городских складов без маркировки. Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора, индивидуальный предприниматель продавал яблоки, не указав производителя, условий хранения, срока годности, номера партии и т.д.

В этой связи было принято решение об изъятии из оборота более 800 кг яблок. Кроме того, предпринимателя привлекли к ответственности и выписали административный штраф на 30 тыс рублей.

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