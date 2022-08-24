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Следователи возбудили дело о халатности в связи с гибелью норильского душителя

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Красноярск
10:19 24 Августа 2022
в красноярском крае, следствие, следователи, погиб, подозрение, преступление
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В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников ОМВД Норильска в связи с гибелью студента, которого подозревали в покушении на изнасилование двух женщин. 
Как считают следователи, 22 августа сотрудники ОМВД доставили подозреваемого в покушении на изнасилование двух жительниц Норильска в помещение следственного отдела для производства следственных и процессуальных действий. 

После задержания мужчины был составлен протокол задержания, который предоставили подозреваемому для ознакомления. При ознакомлении студент попросил о консультации с защитником наедине, после чего они в сопровождении оперуполномоченного ОМВД России по Норильску пошли в помещение для курения. 

В этом помещении подозреваемый разбежался и выбил своим телом стекло окна, после чего выпал с 6-го этажа и погиб. Сейчас следователи устанавливают детали совершенного преступления. Ранее Sibnovosti писали о том, что напавший на двух жительниц Норильска рассказал о причинах своего поступка

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

 

 

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