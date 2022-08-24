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КрасЖД начала реконструкцию станции Злобино в рамках развития проекта «Городская электричка Красноярска»

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Красноярск
09:43 24 Августа 2022
железные дороги, поезда, вокзал, реконструкция
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В рамках развития проекта «Городская электричка» Красноярская железная дорога начала реконструкцию станции Злобино (расположена на правобережье Красноярска).

Станция является второй по пассажиропотоку на внутригородском маршруте краевого центра. Ежедневно через нее курсируют 34 электропоезда, в которых отправляются в поездки порядка 2000 человек.

Чтобы создать максимально комфортные условия для пассажиров, железнодорожники планируют изменить схему движения поездов через Злобино. Для этого специалисты КрасЖД построят новый путевой съезд, позволяющий разделять потоки прибывающих на станцию составов.

Проект обеспечит возможность регулярного приема электричек на ближайший к вокзалу и самый удобный для пассажиров первый путь, а также в целом повысит пропускную способность станции, расположенной на участке Транссиба с интенсивным движением поездов.

В настоящее время строители уже приступили к работе: они демонтируют часть существующих путей и уложат новые, смонтируют стрелки, контактную электрическую сеть и установят дополнительные светофоры.
В период проведения реконструкции станция Злобино будет работать в штатном режиме.

Завершить работы планируется в IV квартале 2022 года.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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