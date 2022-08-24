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Сотрудника ГИБДД из Кежемского арестовали по обвинению во взяточничестве

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Красноярск
11:50 24 Августа 2022
следователи, следствие, преступление, в красноярском крае, гибдд, взятка
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В Красноярском крае инспектор ГИБДД из Кежемского района стал фигурантом двух уголовных дел. Полицейского обвиняют в мелком взяточничестве и получении взятки в крупном размере. В ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия рассказали, что в мае прошлого года злоумышленником во время исполнения должностных обязанностей была получена взятка в размере 10 тыс рублей от руководителя коммерческой компании за обеспечение беспрепятственного проезда по территории Кежемского района автомобиля «КАМАЗ», который перевозил бульдозер, превышая установленные габариты без специального разрешения.

Кроме того, с первого марта минувшего года по 25 июля этого года инспектором ДПС была получена взятка в виде 3 000 литров дизельного топлива, общая стоимость которого составила 180 тыс рублей. Топливо полицейскому дал представитель одной из лесозаготовительной компании за то, чтобы по Кежемскому району свободно передвигались автомобили, перевозившие грузы и лес, несмотря на превышение установленных габаритов без спецразрешения, а также нарушение других ПДД.

В результате было принято решение об объединении уголовных дел в одно производство. Полицейский сейчас находится под стражей. Следователи продолжают выяснять все детали преступления, а также сбор и закрепление доказательной базы.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

 

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