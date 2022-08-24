24 августа
Красноярск
погода +15 °C
59.9
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске суд отменил арест кота

Главная Общество
Красноярск
11:22 24 Августа 2022
суд, кот, красноярск, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

Суд в Красноярске отменил арест кота породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен в связи с его пропажей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края.

Напомним, владелица потеряла своего любимца во время переезда на ул. Гусарова. Одна из жительниц города нашла животное и передала в приют «Империя успеха».

Женщина пыталась вернуть кота через зоозащитную организацию «Хатико», но хозяйка приюта отказалась отдать Бэтмена. Опасаясь, что питомец может подхватить заболевание от других животных, владелица животного обратилась в суд с иском об истребовании имущества незаконного владения, а также просьбой наложить обеспечительные меры на кота и передать ей на ответственное хранение.

— Мировой судья прекратил исполнительное производство по делу о полезных обеспечительных мерах — наложение ареста на имущество (кота), в связи с отсутствием животного у ответчика — Кристы Газизьяновой, сообщает пресс-служба суда.

Помимо этого, мировой судья отказал истцу в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика, так как кота у ответчика не обнаружено.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пропал подросток

В Красноярском крае пропал подросток

24 Августа 2022 г.
Мальчик может находиться в Красноярске или Железногорске
Новости Красноярска: 24 августа в Красноярске перекроют стоянку на площади Мира

24 августа в Красноярске перекроют стоянку на площади Мира

24 Августа 2022 г.
Это связано с проведением Дня города
Новости Красноярска: В Минусинске полицейский во внеслужебное время задержал вора

В Минусинске полицейский во внеслужебное время задержал вора

24 Августа 2022 г.
Грабителю грозит 7 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершена основная миграция дикого северного оленя

В Красноярском крае завершена основная миграция дикого северного оленя

24 Августа 2022 г.
Специалисты Минэкологии круглосуточно наблюдали за животными
Новости Красноярска: Красноярские спортсменки выиграли 5 медалей чемпионата России по гребному слалому

Красноярские спортсменки выиграли 5 медалей чемпионата России по гребному слалому

24 Августа 2022 г.
Две медали были выиграны в командных дисциплинах
Новости Красноярска: Заблудившегося в тайге мужчину с нарушением слуха нашли в Красноярском крае

Заблудившегося в тайге мужчину с нарушением слуха нашли в Красноярском крае

24 Августа 2022 г.
Мужчина отправился собирать кедровые орехи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

19 Августа 2022 г.
Его застрелили специалисты Охотнадзора
Новости Красноярска: Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

24 Августа 2022 г.
Самокаты могут прировнять к мопедам
Новости Красноярска: В новосибирском саду погибла 5-летняя девочка

В новосибирском саду погибла 5-летняя девочка

19 Августа 2022 г.
Девочка разбилась на самокате
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru