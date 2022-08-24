В Красноярске суд отменил арест кота

Суд в Красноярске отменил арест кота породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен в связи с его пропажей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края.

Напомним, владелица потеряла своего любимца во время переезда на ул. Гусарова. Одна из жительниц города нашла животное и передала в приют «Империя успеха».

Женщина пыталась вернуть кота через зоозащитную организацию «Хатико», но хозяйка приюта отказалась отдать Бэтмена. Опасаясь, что питомец может подхватить заболевание от других животных, владелица животного обратилась в суд с иском об истребовании имущества незаконного владения, а также просьбой наложить обеспечительные меры на кота и передать ей на ответственное хранение.

— Мировой судья прекратил исполнительное производство по делу о полезных обеспечительных мерах — наложение ареста на имущество (кота), в связи с отсутствием животного у ответчика — Кристы Газизьяновой, сообщает пресс-служба суда.

Помимо этого, мировой судья отказал истцу в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика, так как кота у ответчика не обнаружено.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок