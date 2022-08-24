Красноярский край получит 58 млн рублей для развития туризма

Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым выделят гранты для поддержки туристических проектов.

Было поддержано не менее 1 000 проектов на сумму 5,3 млрд рублей. На конкурс поступила 231 заявка из 82 регионов, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Красноярский край вошёл в число регионов, которым на создание и развитие пляжных зон на берегах водоёмов, организацию национальных туристических маршрутов будет выделено 3,1 млрд рублей.

Регион получит 58 млн рублей. На них благоустроят пляжные зоны на берегах, обустроят природный парк «Ергаки», знаковые туристские объекты Ермаковского и Шушенского районов. Они вошли в национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы».

Напомним, национальный туристический маршрут представили на Петербургском международном экономическом форуме. «Сибирские каникулы» включают в себя посещение музеев, смотровых площадок, рыбалку, походы, знакомство с культурно-историческим наследием и дикой природой. Общая протяжённость маршрута – 1 244 километра.

Фото: © пресс-служба агентства по туризму Красноярского края