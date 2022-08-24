3 жителя Красноярского края отравились грибами с начала 2022 года

В Красноярском крае сейчас в самом разгаре находится сезон грибов и жители региона массово отправляются в лесные массивы на их сборы. По словам руководителя краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, представлять опасность могут не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они были неправильно приготовлены.

С начала этого года медиками зафиксировано три случая отравления грибами, которые завершились выздоровлением. Двое пациентов являются жителями Красноярска 41 и 63 лет. Красноярцы съели уже приготовленные грибы, но отравились. Третий случай произошел в г. Заозерный, где 6-летний ребенок отравился бледной поганкой.

Добавим, что специалисты призывают жителей Красноярского края не покупать соленые, маринованные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости